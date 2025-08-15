Publican libro ilustrado en homenaje a la historia de Cobreloa / Cristofer Devia/ Uno noticias

En enero de 1977 se fundó Cobreloa, en pleno corazón del Desierto de Atacama, club que casi medio siglo después se mantiene como uno de los elencos más importantes del país.

Por ello, durante los últimos días se dio a conocer la publicación de un libro que repasa de manera gráfica y narrativa la historia del elenco de Calama, finalista dos veces de Copa Libertadores y ganador de 8 títulos en Primera División.

El texto se llama “Zorros del Desierto”, el cual consta de 108 páginas, entre las cuales se alternan textos del periodista Carlos Campos Castro e imágenes del ilustrador Jorge Mora Home.

“Este libro es un homenaje ilustrado a la pasión, a la garra y a la historia que forjaron los Zorros del Desierto. Cada dibujo busca capturar no solo el rostro, sino el alma futbolera de sus protagonistas”, explicó el artista, que ya tiene diez libros a su haber.

“Ayuda a entender por qué Cobreloa no es solo un equipo, sino identidad, memoria y orgullo de todo un pueblo”, aseguró también Carlos Campos Castro.

“Zorros del Desierto” ya está disponible en librerías y la web oficial de Editorial Forja, donde tiene un costo de $17.000.