;

VIDEOS. Deportes Concepción y Recoleta vuelven a estrechar la cima de la Primera B: Cobreloa cedió la oportunidad de ser puntero

Con la fecha 20 de la Liga de Ascenso ya terminada, solo tres puntos separan a seis equipos en la punta de la tabla.

Javier Catalán

Agencia uno y @deportes.recoletasadp

Agencia uno y @deportes.recoletasadp

Tres partidos de la Primera B se jugaron este domingo 10 de agosto y los resultados no dejaron indiferente a nadie.

Cobreloa abrió la jornada dominical de la fecha 20 de la Liga de Ascenso desaprovechando su oportunidad de alcanzar la punta, cayendo goleado 3-0 ante Deportes Antofagasta, que se puso a solo cinco puntos del primer lugar.

Andrés Souper (22′), Richard Paredes (30′) y Tobías Figueroa (82′), quien se convirtió en el máximo artillero de la categoría, fueron los encargados de amargar a los “Zorros del Desierto”.

Revisa también:

ADN

Más tarde, Deportes Recoleta se unió a la lucha en la zona alta tras derrotar por 2-1 a Unión San Felipe, que no logra despegar del fondo y sigue a solo dos unidades del puesto de descenso.

Germán Estigarribia (14′) y Jason Flores (90+2′) anotaron para el “Reco”, mientras que Mauro Lopes (90+5′) descontó para el “Uní-Uní”.

Los encargados de cerrar la fecha fueron Deportes Concepción y Curicó Unido, que no lograron sacarse ventajas. El “León de Collao” desaprovechó la oportunidad de quedar a solo dos puntos del primer puesto y, en la siguiente jornada, deberán enfrentar a Copiapó, uno de los líderes.

Con estos resultados, Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Deportes Copiapó comparten la punta con 33 unidades. Más atrás le siguen Deportes Recoleta, Universidad de Concepción y Cobreloa con 30, dejando la cima de la tabla con seis equipos separados por solo tres puntos.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad