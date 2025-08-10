Tres partidos de la Primera B se jugaron este domingo 10 de agosto y los resultados no dejaron indiferente a nadie.

Cobreloa abrió la jornada dominical de la fecha 20 de la Liga de Ascenso desaprovechando su oportunidad de alcanzar la punta, cayendo goleado 3-0 ante Deportes Antofagasta, que se puso a solo cinco puntos del primer lugar.

Andrés Souper (22′), Richard Paredes (30′) y Tobías Figueroa (82′), quien se convirtió en el máximo artillero de la categoría, fueron los encargados de amargar a los “Zorros del Desierto”.

Más tarde, Deportes Recoleta se unió a la lucha en la zona alta tras derrotar por 2-1 a Unión San Felipe, que no logra despegar del fondo y sigue a solo dos unidades del puesto de descenso.

Germán Estigarribia (14′) y Jason Flores (90+2′) anotaron para el “Reco”, mientras que Mauro Lopes (90+5′) descontó para el “Uní-Uní”.

Los encargados de cerrar la fecha fueron Deportes Concepción y Curicó Unido, que no lograron sacarse ventajas. El “León de Collao” desaprovechó la oportunidad de quedar a solo dos puntos del primer puesto y, en la siguiente jornada, deberán enfrentar a Copiapó, uno de los líderes.

Con estos resultados, Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Deportes Copiapó comparten la punta con 33 unidades. Más atrás le siguen Deportes Recoleta, Universidad de Concepción y Cobreloa con 30, dejando la cima de la tabla con seis equipos separados por solo tres puntos.