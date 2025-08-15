Felipe Olivero le brinda a Chile el oro número 14 en los Juegos Panamericanos Junior 2025
Mostrando un sólido nivel, el deportista de 21 años se impuso en la categoría bajo 68 kilos del taekwondo.
Este viernes, el Team Chile volvió a festejar una medalla de oro en la disputa de los Juegos Panamericanos Junior 2025.
Todo en virtud del gran nivel demostrado por Felipe Olivero en el taekwondo, donde avanzó a la final de la categoría bajo 68 kilos tras vencer 2-0 a sus respectivos rivales de Brasil y Colombia.
Ya en la definición por el oro, quien ya había sido plata en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, en 2021 se cobró su revancha.
Todo tras completar un claro triunfo 2-0 en la final sobre el norteamericano Maikol Rodríguez.
Así las cosas, el Team Chile vuelve a festejar un oro luego de un jueves sin preseas doradas, completando ya 14 títulos en Asunción, que se suman a 8 platas y 10 bronces para que la delegación ya tenga 32 podios.