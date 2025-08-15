Felipe Olivero le brinda a Chile el oro número 14 en los Juegos Panamericanos Junior 2025 / Sebastián Miranda / Team Chile

Este viernes, el Team Chile volvió a festejar una medalla de oro en la disputa de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Todo en virtud del gran nivel demostrado por Felipe Olivero en el taekwondo, donde avanzó a la final de la categoría bajo 68 kilos tras vencer 2-0 a sus respectivos rivales de Brasil y Colombia.

Ya en la definición por el oro, quien ya había sido plata en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, en 2021 se cobró su revancha.

Todo tras completar un claro triunfo 2-0 en la final sobre el norteamericano Maikol Rodríguez.

Así las cosas, el Team Chile vuelve a festejar un oro luego de un jueves sin preseas doradas, completando ya 14 títulos en Asunción, que se suman a 8 platas y 10 bronces para que la delegación ya tenga 32 podios.