;

Felipe Olivero le brinda a Chile el oro número 14 en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Mostrando un sólido nivel, el deportista de 21 años se impuso en la categoría bajo 68 kilos del taekwondo.

Carlos Madariaga

Felipe Olivero le brinda a Chile el oro número 14 en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Felipe Olivero le brinda a Chile el oro número 14 en los Juegos Panamericanos Junior 2025 / Sebastián Miranda / Team Chile

Este viernes, el Team Chile volvió a festejar una medalla de oro en la disputa de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Todo en virtud del gran nivel demostrado por Felipe Olivero en el taekwondo, donde avanzó a la final de la categoría bajo 68 kilos tras vencer 2-0 a sus respectivos rivales de Brasil y Colombia.

Revisa también:

ADN

Ya en la definición por el oro, quien ya había sido plata en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, en 2021 se cobró su revancha.

Todo tras completar un claro triunfo 2-0 en la final sobre el norteamericano Maikol Rodríguez.

Así las cosas, el Team Chile vuelve a festejar un oro luego de un jueves sin preseas doradas, completando ya 14 títulos en Asunción, que se suman a 8 platas y 10 bronces para que la delegación ya tenga 32 podios.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad