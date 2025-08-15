;

“Arengazo” no autorizado de hinchas de Colo Colo genera desmanes en cercanías del Estadio Monumental

Cercad de 3.000 personas llegaron hasta la casa de los albos pese a la negativa de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Este sábado 16 de agosto, a las 15:00 horas, Colo Colo recibirá a la Universidad Católica por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Previo a este clásico, desde el club albo hicieron un llamado para realizar un arengazo este jueves recién pasado, pero al no tratarse de un aviso de la propia Garra Blanca, solo asistieron unas 400 personas, por lo que fue cancelado.

De hecho, la hinchada del “Cacique” agendó su último aliento al equipo previo al duelo para este viernes, a pesar de que desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana indicaron que esta convocatoria no estaba autorizada.

Revisa también:

ADN

De todas formas, aproximadamente 3.000 fanáticos del “Popular” llegaron en masa al Estadio Monumental y, como era de esperar, se generaron algunos disturbios.

Lanzamiento de pirotecnia, bengalas, toma de micros y peleas entre grupos de hinchas fueron algunas de las situaciones que se vivieron en la comuna de Macul.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad