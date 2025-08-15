“Arengazo” no autorizado de hinchas de Colo Colo genera desmanes en cercanías del Estadio Monumental

Este sábado 16 de agosto, a las 15:00 horas, Colo Colo recibirá a la Universidad Católica por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Previo a este clásico, desde el club albo hicieron un llamado para realizar un arengazo este jueves recién pasado, pero al no tratarse de un aviso de la propia Garra Blanca, solo asistieron unas 400 personas, por lo que fue cancelado.

De hecho, la hinchada del “Cacique” agendó su último aliento al equipo previo al duelo para este viernes, a pesar de que desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana indicaron que esta convocatoria no estaba autorizada.

De todas formas, aproximadamente 3.000 fanáticos del “Popular” llegaron en masa al Estadio Monumental y, como era de esperar, se generaron algunos disturbios.

Lanzamiento de pirotecnia, bengalas, toma de micros y peleas entre grupos de hinchas fueron algunas de las situaciones que se vivieron en la comuna de Macul.