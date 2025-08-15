Este jueves recién pasado, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Godoy Cruz no pudo concretar la hazaña de llevarse un triunfo desde Brasil ante Atlético Mineiro.

Pese a que el club argentino, donde milita el chileno Bastián Yáñez, quien ingresó en la segunda parte, comenzó poniéndose en ventaja con gol de Santino Andino a los 37 minutos, no logró mantener el resultado y terminó cayendo por 2-1. Para el “Galo” anotaron Tomás Cuello (67′) y Hulk (89′).

Cuando parecía que lo peor para el equipo mendocino era la agónica derrota, al finalizar el encuentro, en las galerías donde se ubicaban los hinchas trasandinos, se desató una feroz pelea entre los fanáticos y la policía brasileña.

Según reportes desde Brasil, la intervención de la seguridad se debió a gestos racistas por parte de algunos aficionados del “Tomba”. Sin embargo, esto no parece justificar la fuerte represión aplicada por los guardias, quienes golpearon sin descanso a los argentinos, incluso a algunos que ya estaban en el piso.

De acuerdo con información de TyC Sports, las agresiones dejaron a dos personas heridas que debieron ser trasladadas a hospitales, además de otras cinco detenidas por actos racistas.