Siguen las alegrías para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025, donde el ciclismo pista volvió a entregar una medalla.

Javiera Garrido consiguió el bronce en el Ómnium, prueba que consta de cuatro carreras diferentes en el ciclismo de pista y que exige al máximo la resistencia cardiovascular.

“Es una de las pruebas más duras que tenemos en la pista. Son cuatro carreras, donde en la general tienes que ser la más consistente”, destacó la chilena en conversación con ADN Deportes en Asunción.

La deportista logró subirse al podio pese a un fuerte accidente ocurrido en la pista, donde una caída múltiple la hizo estrellarse y ser atropellada por otras ciclistas.

“En la segunda carrera tuve una caída dura. Varias ciclistas tuvieron que abandonar la prueba. Afortunadamente, no fue mi caso, pero me pasaron por encima con la bicicleta cuando íbamos muy rápido, y creo que eso me pasó la cuenta en la prueba final”, señaló sobre el incidente.

“El objetivo era no despegarme del grupo que iba liderando. Tuve algunos bajones en medio de la carrera, donde ya no podía más, pero tenía que seguir para quedarme con la medalla”, sentenció Javiera Garrido en ADN Deportes.