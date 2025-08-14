Chile avanza a las semifinales del hockey césped masculino en los Juegos Panamericanos Junior

El Team Chile sigue sumando buenas noticias en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Este jueves, el equipo masculino de hockey césped logró instalarse en las semifinales de la disciplina tras vencer por 3-0 a México.

Los “Diablos”, que venían de cosechar un triunfo ante Trinidad y Tobago y una derrota frente a Canadá en el inicio de la fase de grupos, lograron una sólida victoria sobre el combinado azteca en el Parque Olímpico de Asunción.

Las anotaciones de la escuadra nacional fueron obra de Felipe Duisberg, Sebastián Loehnert y Javier Vargas, para así avanzar a la ronda de los cuatro mejores en la cita continental juvenil.

Con este triunfo, Chile obtuvo el segundo lugar del Grupo B con 6 puntos, siendo superado solo por Canadá por diferencia de goles, y ahora deberá enfrentar en semifinales a Argentina, que ya aseguró el primer puesto del Grupo A.

El compromiso entre los “Diablos” y los “Leones” junior se disputará este sábado 16 de agosto a partir de las 16:30 horas de Chile.