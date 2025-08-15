La tensión entre Sammis Reyes y Pastor Rocha llegó a su fin luego de que ambos aclararan las diferencias surgidas por un video publicado por el humorista, donde hacía bromas relacionadas con el embarazo de Emilia Dides.

La controversia comenzó cuando el comediante difundió en redes sociales un registro alusivo a la noticia del embarazo de la modelo, donde a través de su personaje, afirma estar enamorado de la ex Miss Universo Chile.

Esto provocó la molestia del exjugador de la NFL, quien respondió con dureza: “Métete con cualquier wea menos con mi mujer y mi hijo (a). Se te pasó la mano CTM. Te aguanté una, pero esta, ni cagando. Contesta mi llamada wn poco hombre”.

En una historia de Instagram, el deportista agregó: “Moléstenme a mí con lo que quieran, con lo que sea... Pero no te metas con la mamá de mi hijo (a)... No puedes bromear con que quieres ser el ‘padrastro’ de mi hijo... No hay mano compañero. ¡Contesta el teléfono y arreglamos esto rápido!”.

Sammis Reyes en picada contra Pastor Rocha.. bueno, lo importante es que va a sentir rabia hasta las 12 de la noche no más jajaja ohhh que me rei con esto, no te la podi echar tan brigido pic.twitter.com/6wVz40VElt — baixiang (@baixiang39) August 15, 2025

¿Hicieron las paces?

Tras la repercusión en redes, ambos se contactaron y resolvieron el conflicto. Pastor Rocha compartió en Instagram: “La gente es sapa de la yuta jajaja. Estuvimos hablando con el hermano @sammisreyes y aclarando el videito que se hace sin afán de ofender”.

“Era una humorada, él lo entendió… Tiene buen sentido del humor. Ahora vamos por sus McDonalds y sus prote, ¿y qué pasa? Hijos de la vende proteínas ¡yera! ”.

Por su parte, Sammis Reyes también explicó: “Hablamos por teléfono, me pidió disculpas y quedó ahí la situación con @esdecanuto_oficial. Le comenté que con una mujer embarazada no se juega y tampoco diciendo que quiere ser ‘padrastro’ de mi hijo(a)”.

“Se pasó con la broma y al momento de conversar entendió mi punto de vista. Personalmente, agradecí que respondiera mi llamada y arregláramos el tema rápidamente. ¡Todo bien!”, concluyó.