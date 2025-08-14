Santiago Endara, conocido como Pastor Rocha, que se burlaba de su relación con Emilia Dides y del futuro hijo de la pareja.

En el registro, Rocha hizo comentarios sobre querer “ser un buen padrastro” y se refirió a Reyes con apodos como “hijo de la vende proteína” y “Goliat de Meiggs”.

Estas declaraciones provocaron la reacción de Reyes, quien respondió en redes sociales: “Métete con cualquier wea menos con mi mujer y mi hijo. Se te pasó la mano CTM. Te aguanté una, pero esta ni cagando”.

El deportista agregó que intentó comunicarse directamente con el comediante sin éxito: “Contesta mi llamada wn poco hombre”.

Ctm me dió miedo pic.twitter.com/1aIyUlTG1q — Ronaldiño Colihuinca (@4c_fourci) August 15, 2025

“Hijo de la vende proteínas”

Reyes también publicó una historia en Instagram, que luego borró, en la que reiteró que no tolera comentarios sobre su familia: “Moléstenme a mí con lo que quieran, con lo que sea, pero no te metas con la mamá de mi hijo(a)”.

El comediante, por su parte, aseguró que conversó con Reyes para aclarar la situación y restó importancia a la polémica, explicando que el video era una broma: “Estuvimos hablando con el hermano Sammis Reyes y aclarando el videito que se hace sin afán de ofender. Era una humorada, él lo entendió (…) tiene buen sentido del humor”.

Rocha además mantuvo su estilo humorístico al referirse a Reyes como “hijo de la vende proteínas” y bromeó sobre su rutina diaria.