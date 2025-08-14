;

La dura opinión de Willy Sabor sobre Karen Paola y su relación con Juan Pedro Verdier: “La conozco hace harto tiempo...”

“Ya era una chica especial”, fue parte de lo que dijo el humorista.

Alejandro Basulto

Hay que decirlo, Canal 13

Hay que decirlo, Canal 13

En una reciente emisión de Hay que decirlo, Willy Sabor entregó su visión sobre la relación entre Karen Paola y Juan Pedro Verdier, tras que surgiera la posibilidad de que vuelvan a estar juntos tras su mediática separación.

Tanto el comentario deportivo como la cantante han manifestado extrañar los días en que eran pareja, y han dado señales de querer retomar su romance.

El artista y panelista del programa de Canal 13 comenzó señalando: “No me gusta meterme en los pololeos ni en los matrimonios, pero yo a la Karen Paola la conozco hace mucho tiempo, de la época en que hicimos radio juntos y ya era una chica especial”.

Recordó también que la exintegrante de Mekanotomaba decisiones extrañas, después entró al Mucho Gusto me acuerdo en esa época. Una época... Y tenía actitudes... Porque yo a Juan Pedro lo veo más simple, más normal. Lo que está haciendo en el reality, claro, es contención”.

Luego, sobre Verdier, el humorista comentó que “cuando está pasando un mal momento necesita conversarlo para calmarse uno mismo, hace bien contar tus problemas (...) Necesita escuchar los consejos, que te escuchen simplemente”.

Pero a la Karen siempre la encontré débil, como que tomaba malas decisiones”, concluyó Willy Sabor.

