VIDEO. “Lo voy a tomar como una lección”: Pancha Merino habla en profundidad de su quiebre con Andrea Marocchino

La panelista del “Tal Cual” por primera vez abrió su corazón sin filtros tras el fin de su relación con el empresario italiano.

Alejandro Basulto

En Tal Cual, Francisca “Pancha” Merino compartió en profundidad cómo afronta el fin de su vínculo amoroso con Andrea Marocchino, luego de más de siete años juntos.

La hoy panelista de Primer Plano comenzó explicando que “yo siempre he sido una niña, creo en el amor romántico, creo en ese amor que es para toda la vida”.

Sin embargo, reconoció que “cuando pasan cosas, cuando los dos entran en distintos intereses, en distintas frecuencias, se rompe ese amor romántico y ahí caemos en la realidad, pero lo voy a tomar como una lección de vida”.

La actriz también señaló que el empresario italiano “es una excelente persona, le deseo lo mejor y tomamos caminos diferentes. Tenemos gustos diferentes, intereses diferentes, horarios diferentes. Entonces, ante eso... El amor en la vida no es solamente amor, son cosas también en común”.

¿Está viviendo el luto?

Sobre su estado emocional, comentó que “no tengo ganas de salir y conocer gente, pero no me siento en luto” y agregó: “Ya no lloro, ya los recuerdos no tienen emoción. Así que estoy superbién, de verdad estoy bien, siento que es lo mejor que me pudo haber pasado y que Dios me está bendiciendo con esto”.

La figura televisiva también señaló que se encuentra en terapia: “Lo que me explicó mi psicóloga y algo que es verdad, yo siempre he querido llenar un vacío que me quedó de la niñez con mi papá, con otro hombre. Yo soy autónoma económicamente, pero yo quiero que me llenen esa protección, esa compañía, esa contención”.

Finalmente, Pancha Merino expresó: “Al final quiero hacer un trabajo conmigo misma, llenármelo yo. Y el día de mañana que encuentre una pareja no va a ser para llenar un vacío mío, va a ser para tener una pareja, porque si no me va a volver a pasar lo mismo. Uno no puede llenar sus carencias con una persona”.

