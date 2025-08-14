Con solo 20 años: Catalina Lorca le entrega a Chile su segunda medalla en los Juegos Mundiales de Chengdú

Este jueves, la patinadora Catalina Lorca le entregó al Team Chile su segunda medalla en los Juegos Mundiales 2025, luego de haber conseguido la presea de bronce en los 500 metros + D en Chengdú, China.

La especialista, de 20 años, fue tercera entre quince competidoras, al marcar un tiempo de 44.372 segundos. En el podio escoltó a la belga Fran Vanhoutte (44.231) y a la taiwanesa Liu Yi-Hsuan (44.251), oro y plata, respectivamente.

Esta fue la primera presea para Catalina en un evento de esta envergadura. “Estoy súper orgullosa. Es mi primera medalla mundial como adulto, así que fue una experiencia muy linda. Venía de un proceso bastante largo y al final se logró este resultado”, comentó.

Catalina Lorca aún debe competir en los 1.000 metros, este jueves a partir de las 20:20 de Chile, antes de cruzar el mundo y dirigirse a Asunción, donde defenderá a nuestro país en los Juegos Panamericanos Junior.

Con esta nueva presea y la de Valentina Toro en karate, el Team Chile suma 18 medallas (cuatro oros, siete platas y siete bronces) en la historia de los Juegos Mundiales. De ellas, diez han sido conseguidas por patinadores.