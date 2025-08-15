El potente cuestionamiento contra Alexis Sánchez y Damián Pizarro en Udinese: “Quizás sea una cuestión de personalidad”

El presente de los chilenos Alexis Sánchez y Damián Pizarro en el Udinese está siendo más que complejo.

El “Niño Maravilla”, que llegó al cuadro friulano para ser la gran estrella del proyecto, debido a sus complicaciones físicas y a que no es del gusto del entrenador Kosta Runjaic, apenas ha tenido participación en el primer equipo.

Cuando todo hacía parecer que en este mercado dejaría el club para jugar en el Fenerbahçe de Turquía, con el paso de los días esa opción se ha ido enfriando y, con las temporadas en Europa a días de comenzar, su futuro sigue en el aire.

La situación no mejora para Pizarro. El exColo Colo, que llegó a mediados de 2024 a Italia, ha jugado apenas tres partidos en los que ha sumado solo 30 minutos. “Quizás sea una cuestión de personalidad”, señaló el medio Messaggero Veneto.

“Para Damián Pizarro, volviendo al primer consejo, existe el problema de adaptarse, certificado por las pocas mejoras que tuvo en el año de aprendizaje. El préstamo, para el ex Colo Colo, de 20 años, es la solución más probable, aunque actualmente faltan solicitudes”, agregaron.

El panorama de los chilenos en Udinese ya parece difícil de revertir y ahora sumarían otra complicación, puesto que el mismo medio asegura que los “Bianconeri” tienen cerrado el fichaje de Adam Buksa, también delantero.