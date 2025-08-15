;

El potente cuestionamiento contra Alexis Sánchez y Damián Pizarro en Udinese: “Quizás sea una cuestión de personalidad”

Los dos chilenos no han sido considerados por el entrenador Kosta Runjaic y sus posibilidades podrían verse aún más reducidas con la llegada de un nuevo fichaje.

Javier Catalán

Foto: @dpizarro9

El presente de los chilenos Alexis Sánchez y Damián Pizarro en el Udinese está siendo más que complejo.

El “Niño Maravilla”, que llegó al cuadro friulano para ser la gran estrella del proyecto, debido a sus complicaciones físicas y a que no es del gusto del entrenador Kosta Runjaic, apenas ha tenido participación en el primer equipo.

Cuando todo hacía parecer que en este mercado dejaría el club para jugar en el Fenerbahçe de Turquía, con el paso de los días esa opción se ha ido enfriando y, con las temporadas en Europa a días de comenzar, su futuro sigue en el aire.

