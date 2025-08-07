;

¿Le recomienda volver? Mauricio Isla aborda el futuro de Alexis Sánchez y revela íntima charla con el tocopillano

El defensa de Colo Colo aseguró que le gustaría ver al delantero de regreso en el fútbol chileno.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Este jueves, en conferencia de prensa, Mauricio Isla tuvo palabras por la situación que está viviendo Alexis Sánchez en Italia. El delantero, aún vinculado a Udinese, se perdió el inicio de la pretemporada y aún no hay certezas de que continúe en el cuadro italiano.

Por lo mismo, al “Huaso” le preguntaron si sería capaz de recomendarle al tocopillano que vuelva al fútbol chileno. “Siendo muy amigo de él, es difícil recomendarle algo”, respondió el lateral derecho.

Además, el defensa de Colo Colo reveló las charles que ha tenido con el “Niño Maravilla” últimamente. “Cada vez que hablo con él, no conversamos mucho sobre fútbol. Hemos hablado de su familia, de lo que hará cuando termine su carrera y de las cosas que vamos a ser cuando ya no estemos trabajando en esto”, aseguró.

“No sé realmente en qué equipo va a jugar. Ahora está en Udinese, pero no sé si quiere seguir ahí o quiere formar parte de otro club. Yo le deseo lo mejor. Al igual que Arturo Vidal, Alexis merece terminar su carrera de la mejor forma. Así como lo hizo Claudio Bravo”, agregó el zaguero albo.

Por último, Mauricio Isla reconoció que le gustaría ver a Alexis Sánchez jugando en nuestro país. “De a poco han ido volviendo los jugadores de la Generación Dorada. El único que falta es Alexis. Me gustaría verlo en el fútbol chileno y ojalá podamos dejarle algo a los más jóvenes”, concluyó.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad