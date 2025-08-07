¿Le recomienda volver? Mauricio Isla aborda el futuro de Alexis Sánchez y revela íntima charla con el tocopillano

Este jueves, en conferencia de prensa, Mauricio Isla tuvo palabras por la situación que está viviendo Alexis Sánchez en Italia. El delantero, aún vinculado a Udinese, se perdió el inicio de la pretemporada y aún no hay certezas de que continúe en el cuadro italiano.

Por lo mismo, al “Huaso” le preguntaron si sería capaz de recomendarle al tocopillano que vuelva al fútbol chileno. “Siendo muy amigo de él, es difícil recomendarle algo”, respondió el lateral derecho.

Además, el defensa de Colo Colo reveló las charles que ha tenido con el “Niño Maravilla” últimamente. “Cada vez que hablo con él, no conversamos mucho sobre fútbol. Hemos hablado de su familia, de lo que hará cuando termine su carrera y de las cosas que vamos a ser cuando ya no estemos trabajando en esto”, aseguró.

“No sé realmente en qué equipo va a jugar. Ahora está en Udinese, pero no sé si quiere seguir ahí o quiere formar parte de otro club. Yo le deseo lo mejor. Al igual que Arturo Vidal, Alexis merece terminar su carrera de la mejor forma. Así como lo hizo Claudio Bravo”, agregó el zaguero albo.

Por último, Mauricio Isla reconoció que le gustaría ver a Alexis Sánchez jugando en nuestro país. “De a poco han ido volviendo los jugadores de la Generación Dorada. El único que falta es Alexis. Me gustaría verlo en el fútbol chileno y ojalá podamos dejarle algo a los más jóvenes”, concluyó.