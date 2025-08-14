;

VIDEO. Carlos Caszely responde a Francisco Orrego tras ser tratado de “ignorante”: “No sé quién es”

“Me dijeron que no tiene pasado político, no tiene presente político, y no va a tener futuro político”, sumó el histórico futbolista en País ADN.

Nelson Quiroz

ADN / Agencia Uno

ADN / Agencia Uno

El histórico futbolista Carlos Caszely se refirió a las críticas recibidas por Francisco Orrego, excandidato a gobernador por la Región Metropolitana, tras sus comentarios sobre la cobertura mediática de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En declaraciones a País ADN, el exdeportista aseguró que no conocía a Orrego y que su comentario no estaba dirigido a él.

“No sé quién es. Me dijeron ‘un hueón que se llama Francisco Orrego dijo que eras ignorate’, yo dije: soy ignorante y qué. Entonces empecé a averiguar quién era”, explicó.

Revisa también

ADN

Además, detalló que consultó a amigos de distintas instituciones de seguridad sobre el excandidato y que la información recabada indicaba que no tenía relevancia política: “Me dijeron que no tiene pasado político, no tiene presente político, y no va a tener futuro político. Entonces, mejor no hablo más”.

La polémica

Caszely hizo hincapié en que su observación original se refería al trato desigual que reciben los candidatos en los medios de comunicación. “Todo el mundo dice ‘la comunista Jeannette Jara’, pero no dicen ‘el fascista Kast’. Pues digan las dos cosas: la comunista Jara y el fascista Kast. Ya está, y quedamos todos tranquilos”, señaló.

La frase de Caszely generó una rápida respuesta de Francisco Orrego, quien en el programa Sin Filtros lo calificó de “ignorante respecto a la política” y sostuvo que su comentario demostraba un desconocimiento profundo sobre el tema.

El abogado aprovechó la instancia para dirigirse directamente a Caszely: “Lo invito amablemente a que no desinforme, que no genere fake news, que no mienta ni distorsione el debate público… y que se eduque, que lea, que estudie”, enfatizando la importancia de informarse antes de emitir juicios sobre política y candidatos.

Finalmente, en País ADN, Caszely invitó al público a enfocarse en su trabajo artístico y señaló las próximas funciones familiares de su obra en el Teatro Bellavista, donde busca transmitir un mensaje positivo para toda la familia.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad