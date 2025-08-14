El histórico futbolista Carlos Caszely se refirió a las críticas recibidas por Francisco Orrego, excandidato a gobernador por la Región Metropolitana, tras sus comentarios sobre la cobertura mediática de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En declaraciones a País ADN, el exdeportista aseguró que no conocía a Orrego y que su comentario no estaba dirigido a él.

“No sé quién es. Me dijeron ‘un hueón que se llama Francisco Orrego dijo que eras ignorate’, yo dije: soy ignorante y qué. Entonces empecé a averiguar quién era”, explicó.

Además, detalló que consultó a amigos de distintas instituciones de seguridad sobre el excandidato y que la información recabada indicaba que no tenía relevancia política: “Me dijeron que no tiene pasado político, no tiene presente político, y no va a tener futuro político. Entonces, mejor no hablo más”.

La polémica

Caszely hizo hincapié en que su observación original se refería al trato desigual que reciben los candidatos en los medios de comunicación. “Todo el mundo dice ‘la comunista Jeannette Jara’, pero no dicen ‘el fascista Kast’. Pues digan las dos cosas: la comunista Jara y el fascista Kast. Ya está, y quedamos todos tranquilos”, señaló.

La frase de Caszely generó una rápida respuesta de Francisco Orrego, quien en el programa Sin Filtros lo calificó de “ignorante respecto a la política” y sostuvo que su comentario demostraba un desconocimiento profundo sobre el tema.

El abogado aprovechó la instancia para dirigirse directamente a Caszely: “Lo invito amablemente a que no desinforme, que no genere fake news, que no mienta ni distorsione el debate público… y que se eduque, que lea, que estudie”, enfatizando la importancia de informarse antes de emitir juicios sobre política y candidatos.

Finalmente, en País ADN, Caszely invitó al público a enfocarse en su trabajo artístico y señaló las próximas funciones familiares de su obra en el Teatro Bellavista, donde busca transmitir un mensaje positivo para toda la familia.