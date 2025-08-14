;

Johannes Kaiser inscribe oficialmente su candidatura presidencial en el Servel

En el frontis del organismo electoral, el candidato del PNL destacó su programa de gobierno, que “ofrece el fin de las contribuciones, la reducción de impuestos y del Estado”.

Esta mañana, el fundador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, inscribió oficialmente su candidatura presidencial en el Servicio Electoral (Servel).

El diputado concurrió al organismo acompañado del vicepresidente del PNL, Hans Marowski, junto a coordinadores programáticos, parlamentarios, candidatos y militantes de la colectividad.

Tras la inscripción, Johannes Kaiser dijo en un punto de prensa que “se pavimenta el camino de un proyecto político que ofrece la recuperación de la seguridad y del control de las fronteras, la expulsión de personas de origen extranjero que están de manera ilegal, y transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá“.

“Eso es parte de nuestro programa, que ofrece el fin de las contribuciones, la reducción de impuestos y del Estado, una reducción en tantos campos donde ha ido transformándose en un cáncer la administración pública en vez de una ayuda”, añadió.

Con este hito, el candidato presidencial queda a la espera de la ratificación por parte del Servel.

