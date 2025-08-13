Diputado Calisto desaforado: la trama detrás del presunto fraude al Fisco que sacude su postulación al Senado / YVO SALINAS

El diputado Miguel Ángel Calisto se encuentra en el centro de un complejo proceso judicial tras el desafuero decretado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco.

La medida permitirá que el parlamentario, integrante de la bancada Demócratas, Amarillos e Independientes, sea formalizado por supuestas maniobras destinadas a desviar fondos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias.

Agencia Uno Ampliar

El caso, que se remonta a abril de 2018, involucra la compra de una parcela en Coyhaique, donde un tercero financió la propiedad con el acuerdo de que Calisto asumiría los pagos.

La Fiscalía sostiene que tanto la exasesora Carla Graf como su pareja, Roland Cárcamo, habrían participado en el esquema de manera irregular, recibiendo más de $100 millones en honorarios por trabajos cuya ejecución no está plenamente acreditada.

Según la investigación, recogida por T13, parte de esos fondos habría sido transferida a beneficiarios vinculados al diputado y a su entorno político.

Calisto, por su parte, asegura que la compra de la parcela corresponde a un acuerdo privado entre particulares y que los contratos de su asesora fueron legítimos. Además, recurrió a la Corte Suprema para revertir la decisión de desafuero, argumentando que la medida vulnera su derecho a defensa y la presunción de inocencia.

Las acusaciones del CDE

El Consejo de Defensa del Estado se sumó a la querella, acusando a Calisto y a sus colaboradores de promover contratos por servicios no prestados, justificando pagos excesivos con recursos públicos, indicó el citado medio.

En tanto, la defensa sostiene que la evidencia es insuficiente y que los trabajos sí fueron realizados, respaldando los informes mediante registros de comunicación interna y documentación de asesores.

En esa línea, el desaforado diputado Calisto emplazó a Chile Vamos a respetar los acuerdos previos y a ceñirse a la ley en las negociaciones para su posible cupo senatorial en la región de Aysén.

En medio de las conversaciones con Demócratas, quienes reiteraron su apoyo al congresista, el parlamentario destacó la importancia de que Chile Vamos respete los compromisos establecidos desde el inicio.

A pesar de las acusaciones en su contra, el parlamentario enfatizó que las inhabilidades para postularse a cargos de representación popular están claramente definidas en la Constitución y deben ser respetadas.