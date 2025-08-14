;

Luto en el fútbol de Brasil: futbolista juvenil es acribillado dentro de su colegio

La Policía investiga el crimen de un joven de 16 años, atacado a tiros por un hombre armado que ingresó al establecimiento escolar.

Martín Neut

Luto en el fútbol de Brasil: futbolista juvenil es acribillado dentro de su colegio

Luto en el fútbol de Brasil: futbolista juvenil es acribillado dentro de su colegio / Foto Instagram @portalbrazuca_oficial

Un adolescente de 16 años, identificado como Alex Mariano Nascimento Moura, jugador sub-16 del River Atlético Clube de Piauí, fue asesinado a tiros la mañana del jueves 14 de agosto dentro de su colegio.

El hecho ocurrió en el Centro Educacional de Educación Profesional (CEEP) Residencial Esplanada, en Teresina, Brasil.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con la Policía Militar y según el medio G1 Piauí, un hombre con casco ingresó al recinto saltando un muro, atrajo al joven fuera de su sala con la ayuda de otras personas y le disparó en al menos cuatro ocasiones en un pasillo. Alex Mariano murió en el lugar.

Su familia lo describió como “un chico que estudiaba, que estaba entrenando y ya tenía incluso propuestas para la base de clubes de fútbol. Fue un buen hijo, solo él y la madre”.

Posible ajuste de cuentas

El delegado Francisco Costa, del Departamento de Homicidios, indicó que una hipótesis vincula el hecho con represalia de una facción criminal del sector.

Costas señaló que “la escuela está vigilada por cámaras, pero hay un punto ciego, y él se aprovechó de eso y consumió drogas allí y subía fotos con armas a sus redes sociales (…) Prácticamente hemos determinado quiénes son los autores”.

En un comunicado, el River Atlético Clube lamentó su “partida precoz y violenta” y expresó su pesar por la pérdida de “un joven lleno de sueños, dedicación, alegría y espíritu de equipo”.

El club llamó a sus hinchas a recordar a Mariano por su talento y compromiso con el fútbol, y pidió que “la justicia sea hecha” para que el crimen no quede impune.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad