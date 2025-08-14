Luto en el fútbol de Brasil: futbolista juvenil es acribillado dentro de su colegio / Foto Instagram @portalbrazuca_oficial

Un adolescente de 16 años, identificado como Alex Mariano Nascimento Moura, jugador sub-16 del River Atlético Clube de Piauí, fue asesinado a tiros la mañana del jueves 14 de agosto dentro de su colegio.

El hecho ocurrió en el Centro Educacional de Educación Profesional (CEEP) Residencial Esplanada, en Teresina, Brasil.

De acuerdo con la Policía Militar y según el medio G1 Piauí, un hombre con casco ingresó al recinto saltando un muro, atrajo al joven fuera de su sala con la ayuda de otras personas y le disparó en al menos cuatro ocasiones en un pasillo. Alex Mariano murió en el lugar.

Su familia lo describió como “un chico que estudiaba, que estaba entrenando y ya tenía incluso propuestas para la base de clubes de fútbol. Fue un buen hijo, solo él y la madre”.

Posible ajuste de cuentas

El delegado Francisco Costa, del Departamento de Homicidios, indicó que una hipótesis vincula el hecho con represalia de una facción criminal del sector.

Costas señaló que “la escuela está vigilada por cámaras, pero hay un punto ciego, y él se aprovechó de eso y consumió drogas allí y subía fotos con armas a sus redes sociales (…) Prácticamente hemos determinado quiénes son los autores”.

En un comunicado, el River Atlético Clube lamentó su “partida precoz y violenta” y expresó su pesar por la pérdida de “un joven lleno de sueños, dedicación, alegría y espíritu de equipo”.

El club llamó a sus hinchas a recordar a Mariano por su talento y compromiso con el fútbol, y pidió que “la justicia sea hecha” para que el crimen no quede impune.