Ya van 8 capturados: detienen a dos nuevos implicados en secuestro de empresario en Quilicura

Los nuevos capturados, venezolanos en situación irregular, habrían retirado el rescate del hombre al llegar a su empresa.

Nelson Quiroz

La Fiscalía del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), en conjunto con el OS-9 de Carabineros, confirmó la detención de dos nuevos sujetos vinculados al secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, cofundador y gerente general de Ceroplas, en Quilicura.

Según informó el fiscal Jorge Carmona, estos nuevos arrestos se suman a los seis imputados previamente formalizados por el mismo delito de secuestro extorsivo, elevando a ocho el total de detenidos en esta causa.

Los nuevos imputados, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, habrían participado directamente en el retiro del dinero exigido como rescate al empresario, quien fue interceptado por tres encapuchados armados al llegar a su empresa.

Cantergiani y su familia recibieron mensajes de extorsión, inicialmente por un rescate de 300 millones de pesos, aunque finalmente la víctima fue liberada tras pagar una suma menor.

Carmona informó que ambos detenidos serán presentados ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago este sábado 16 de agosto para la audiencia de control de detención, cuyo horario será informado por la Fiscalía durante la jornada.

