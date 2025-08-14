Unión La Calera, el equipo “más perjudicado” en lo que va del Campeonato Nacional 2025 / Daniel Pino/UnoNoticias

Este viernes 15 de agosto comenzará la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, para lo cual, en la previa a dichos encuentros, en Los Tenores hicimos un particular análisis.

Todo en virtud de los datos recopilados por el Tenor de ADN Deportes, Leonardo Burgueño, que en función de ciertas incidencias, concluyó que Unión La Calera es el equipo “más perjudicado” en lo que va de la Primera División.

Por una parte, el cuadro “cementero” ha sufrido un desbalance notorio en cuanto a las tarjetas rojas, pues ha sufrido seis expulsados, pero, además, es el único equipo en que ningún jugador de sus rivales fue echado.

En una tendencia totalmente opuesta, Coquimbo Unido, líder del Campeonato Nacional 2025, han sufrido seis rojas, pero se han beneficiado con 12 de sus rivales.

Colo Colo ha tenido 4 rojas propias y 4 en el rival; la U de Chile sufrió 5 propias y se benefició de 6 en sus rivales; y la UC ha tenido 5 expulsiones y ha festejado 5 del rival.

Las tendencias en los penales

Unión La Calera también ha sufrido en dicho ítem, pues es el único equipo al que no le han cobrado penales a favor. Para peor, ha sufrido tres tiros desde los 12 pasos, de los cuales todos fueron convertidos.

¿Cuáles han sido los elencos más beneficiados con penales? Colo Colo y la U de Chile, con 9 cada uno.

¿Y los que más han sufrido penales en contra? Deportes La Serena, con 8 penales (les anotaron los 8); Cobresal, con 6 (les convirtieron 3); y la UC, también con 6 penales (les anotaron los 6)

Los equipos con más jugadores

En otra tendencia que refleja el desarrollo del Campeonato Nacional 2025, coincidentemente los dos peores equipos son los que más futbolistas han utilizado.

Deportes Iquique y Unión Española han dispuesto de 32 jugadores en 19 fechas, seguidos de Deportes Limache, con 30.