AUDIO. En Coquimbo Unido no se confían por su ventaja en la cima del fútbol chileno: “Es cosa de ver lo duro que fueron los últimos dos partidos”

En conversación con ADN Deportes, el central “pirata” Bruno Cabrera anticipó el próximo cruce, ante Everton, el domingo.

Carlos Madariaga

Rodrigo Morgado

Bruno Cabrera en ADN Deportes

Bruno Cabrera en ADN Deportes

El plantel de Coquimbo Unido, líder del Campeonato Nacional 2025, trabaja desde hace varios días con la tranquilidad de consolidarse como puntero al haberse impuesto a Cobresal en El Salvador.

“Contento con lo que fue ese partido en la altura. Era un partido que había que ganar como sea, con el horario y el clima se iba a volver difícil”, destacó, en diálogo con ADN Deportes, el central “pirata” Bruno Cabrera, que se mostró tranquilo pese a los seis puntos de ventaja que tienen en la tabla.

Sinceramente, no pensamos en eso. Quizá cuando falten pocos partidos miraremos la tabla, hoy pensamos en el siguiente partido. Falta mucho. Es cosa de ver lo duro que fueron los últimos dos partidos y lo que viene adelante. Son todos partidos durísimos”, remarcó el trasandino, desmarcándose de las polémicas arbitrales de las últimas jornadas.

“No queremos entrar en eso. Hay que trabajar lo que podemos hacer nosotros, no estamos hablando en el día a día del arbitraje”, dijo Bruno Cabrera, ya pensando en el duelo del domingo, en el Francisco Sánchez Rumoroso, ante Everton.

Es uno de los planteles más caros del fútbol chileno, nombre por nombre tienen un gran equipo. Es un rival muy complicado, pero estamos pensando en lo que podemos hacer nosotros de local, tratando de seguir haciéndonos fuertes de local”, cerró el defensor de Coquimbo Unido.

