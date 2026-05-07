Sami Zayn hace llamado a WWE tras éxito de ventas en Santiago y que vuelve locos a los fanáticos: “Chile debería ser...” / WWE

Las expectativas por el show de la WWE en Chile son altas y es que durante este jueves los tickets para poder disfrutar de este evento se agotaron en pocos minutos.

Entre los luchadores que reaccionaron a este hecho fue Sami Zayn, quien pidió que Chile sea un evento premium durante su visita el próximo 12 de septiembre.

“Chile debería ser un PLE”, escribió en su cuenta de X el luchador de la WWE. La luchadora nacional, Stephanie Vaquer, reaccionó al llamado con emojis de emoción.

Esta no es la primera vez que Sami Zayn habla sobre nuestro país, ya que en el pasado mencionó que Santiago era una de las ciudades que más recordaba.

“Existen varias ciudades que recuerdas bien de antemano, como Santiago de Chile, no sé si son conscientes de ello, ya que suena como un chiste, pero es una de las mejores ciudades para la lucha, de lo que sea, de hecho, el público es increíble”, comentó en aquella oportunidad.

Chile should be a PLE — Sami Zayn (@SamiZayn) May 7, 2026

Sami Zayn pidió que Chile fuera un PLE: ¿Qué significa esto?

Un PLE, más conocido como Premium Live Event, es un termino utilizado por el universo de la WWE para los eventos de lucha libre que son transmitidos en vivo. Antiguamente se conocía como PPV o pago por ver.