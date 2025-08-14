El pasado 3 de julio, la astronauta de la NASA Nichole Ayers capturó desde la Estación Espacial Internacional un impresionante fenómeno eléctrico atmosférico: un Evento Luminoso Transitorio (TLE) .

“Mientras sobrevolábamos México y Estados Unidos esta mañana, capté este sprite”, contó en su cuenta de Instagram Ayers, quien tomó la imagen a unos 400 km de la superficie terrestre.

Instagram @astro_ayers | El chorro gigante captado por la astronauta Nichole Ayers Ampliar

La astronauta explicó que los sprite ocurren por encima de las nubes y son desencadenados por una intensa actividad eléctrica en las tormentas eléctricas de abajo.

De sprite a chorro gigante: la confirmación de la NASA

Sin embargo, la NASA confirmó en un comunicado que se trataba de un chorro gigante, un tipo aún más raro de descarga eléctrica hacia el espacio.

“Ayers captó una forma rara y espectacular de un TLE: un chorro gigantesco ”, declara el Dr. Burcu Kosar, investigador principal del proyecto Spritacular.

Qué es un chorro gigante y por qué es tan raro

Los chorros gigantes son “un potente tipo de descarga eléctrica que se extiende desde la parte superior de una tormenta eléctrica hasta la atmósfera superior”, dice la NASA.