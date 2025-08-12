Científicos podrían haber identificado una alternativa natural a Ozempic

Un equipo de la Universidad de Jiangnan, en China, identificó un microbio intestinal capaz de regular de forma natural los niveles de azúcar en sangre y reducir los antojos de dulce, en un mecanismo similar al de medicamentos como Ozempic. El hallazgo, publicado en Nature Microbiology, abre una posible vía para prevenir y tratar la diabetes tipo 2 sin depender exclusivamente de fármacos.

Los investigadores descubrieron que aumentar la presencia del microbio Bacteroides vulgatus en ratones diabéticos estimulaba la producción de la hormona GLP-1, clave para controlar la glucosa y generar sensación de saciedad. Este proceso también incrementó la liberación de FGF21, una hormona vinculada con la disminución del gusto por lo dulce.

En experimentos con ratones que no producían la proteína intestinal Ffar4, la población de B. vulgatus se reducía, lo que afectaba la liberación de FGF21 y, en consecuencia, incrementaba la preferencia por alimentos azucarados. De forma similar, en humanos con mutaciones que limitan la producción de FGF21 se observó una mayor inclinación al consumo de azúcar, factor que podría contribuir al desarrollo de la diabetes.

El análisis incluyó pruebas con 60 personas con diabetes tipo 2 y 24 individuos sanos. Los resultados confirman que los cambios en el microbioma intestinal podrían tener un papel determinante en la regulación del apetito por el azúcar y en el control de la glicemia.

Cuando se administró a los ratones un metabolito derivado de B. vulgatus, aumentó la secreción de GLP-1 y, de forma secundaria, la de FGF21, logrando un mejor manejo de los niveles de azúcar en sangre y una reducción notable de los antojos de dulce. Aunque los resultados aún no se han comprobado en humanos, los científicos consideran que esta vía representa una estrategia prometedora para la prevención de la diabetes.

Los autores del estudio destacan que una minería de datos más profunda sobre el microbioma humano y sus interacciones hormonales podría allanar el camino para intervenciones personalizadas. La meta: desarrollar tratamientos basados en la manipulación de la flora intestinal, que permitan controlar la enfermedad de forma natural y sostenible.