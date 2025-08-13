La vuelta de Charles Aránguiz al mediocampo de la Universidad de Chile fue vital en el 1-0 conseguido ante Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El “Príncipe” dio muestra de toda su jerarquía, adueñándose de la mitad del terreno durante gran parte del partido, lo que facilitó el trabajo de Lucas Assadi y Javier Altamirano en los enviones ofensivos de la U.

Tras concluir el encuentro, el volante de 36 años conversó con la Conmebol, donde calmó un poco la euforia por el triunfo e hizo un llamado a entregarse de la misma forma en el duelo de vuelta.

“Contento por la entrega. La Copa es difícil, jugamos contra un gran rival que tiene muy buenos jugadores. Es difícil”, señaló de entrada.

“Sacamos una pequeña ventaja, pero tenemos que ir a jugar allá y va a ser igual de complicado que hoy. A trabajar y enfrentar allá de la misma forma”, sentenció Charles Aránguiz.

El partido de vuelta entre Universidad de Chile e Independiente se jugará el próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.