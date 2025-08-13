El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El volante de la U de Chile, Javier Altamirano, analizó en zona mixta el triunfo sobre Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

“Sacar este resultado nos da más energía para el partido de allá. El resultado está bien, se ganó, que es importante, y allá vamos a proponer nuestro juego”, aseguró el ex Huachipato, valorando el rendimiento del equipo.

“Todos los partidos de Sudamericana son así, intensos, competitivos, pero lo bueno es que estamos a la altura y vamos a seguir demostrando eso”, recalcó Javier Altamirano, aplaudiendo también el rol protagónico de su compañero, Lucas Assadi.

“Es crack, todos lo sabemos y se le están dando los goles. Es un trabajo en equipo”, dijo, mostrándose tranquilo pese a tener que jugar, antes de definir la llave en Argentina, con Audax Italiano el fin de semana.

“Vamos a ir como todos los partidos, a proponer nuestro juego y seguir en esta senda (...) Nos gusta jugar cada tres días, sobre todo a este nivel”, cerró Javier Altamirano.