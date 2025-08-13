;

AUDIO. La U no piensa en dosificar en medio de la llave con Independiente: “Nos gusta jugar cada tres días, sobre todo a este nivel”

Javier Altamirano señaló que, más allá de la diferencia en el marcador, la clave para la U era sacar ventaja en el Nacional.

Carlos Madariaga

Javier Altamirano y el triunfo sobre Independiente

Javier Altamirano y el triunfo sobre Independiente

02:21

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El volante de la U de Chile, Javier Altamirano, analizó en zona mixta el triunfo sobre Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

“Sacar este resultado nos da más energía para el partido de allá. El resultado está bien, se ganó, que es importante, y allá vamos a proponer nuestro juego”, aseguró el ex Huachipato, valorando el rendimiento del equipo.

Revisa también

ADN

“Todos los partidos de Sudamericana son así, intensos, competitivos, pero lo bueno es que estamos a la altura y vamos a seguir demostrando eso”, recalcó Javier Altamirano, aplaudiendo también el rol protagónico de su compañero, Lucas Assadi.

“Es crack, todos lo sabemos y se le están dando los goles. Es un trabajo en equipo”, dijo, mostrándose tranquilo pese a tener que jugar, antes de definir la llave en Argentina, con Audax Italiano el fin de semana.

Vamos a ir como todos los partidos, a proponer nuestro juego y seguir en esta senda (...) Nos gusta jugar cada tres días, sobre todo a este nivel”, cerró Javier Altamirano.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad