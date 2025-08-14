Rodrigo Ureña apenas disputa un tiempo en dura caída de Universitario por Copa Libertadores / Twitter @Universitario

En la que es claramente la llave más dispareja en lo que va de los octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario de Lima no pudo hacer nada en la ida ante Palmeiras.

El cuadro “crema” contó como titular con el volante nacional Rodrigo Ureña, protagonista en el descalabro de los incaicos como locales, prácticamente ya sentenciando la llave en su contra.

En redes sociales, muchos fanáticos de la “U” apuntaron que el ex Cobresal y Universidad de Chile disputó su peor partido en el club, viéndose constantemente desbordado por el elenco brasileño.

Fue así como antes de los 15 minutos, Palmeiras ya vencía 2-0 por los tantos de Gustavo Gómez (penal a los 7 minutos) y José López (a los 12 minutos).

¡GOLAZO DEL FLACO LÓPEZ Y PALMEIRAS LE GANA 2-0 A UNIVERSITARIO EN 11' PT!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Luego de ello, Rodrigo Ureña cometió un error en la salida que casi le costó el 3-0 en contra a Universitario, el cual llegó finalmente tras una arremetida de Vitor Roque a los 30 minutos.

¡Error en salida de Rodrigo Ureña y Vítor Roque tuvo una nueva chance para Palmeiras! 🇧🇷
— Pase Filtrado (@pasefiltradope) August 15, 2025

Así las cosas, el DT Jorge Fossati tomó la decisión de sacar en el entretiempo al volante nacional.

Sin embargo, las cosas no mejoraron para Universitario, que se quedó 37 minutos con un jugador menos por expulsión de William Rivero, cuestión que luego redundó en el 4-0 de Palmeiras tras una segunda anotación de José López.

Luego de la revisión del VAR, Facundo Tello expulsó a Riveros por esta CRIMINAL PATADA sobre el Flaco López.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Con este resultado, Universitario quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores, a menos que logre revertir los cuatro goles de diferencia en Brasil el próximo jueves 21 de agosto.