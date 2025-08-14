;

VIDEOS. Fernando Cornejo y Liga de Quito caen de entrada en la llave ante Botafogo por Copa Libertadores

El volante nacional fue responsable en la ventaja que sacó el campeón vigente del torneo con un gol a los 14 segundos.

Carlos Madariaga

Fernando Cornejo y Liga de Quito caen de entrada en la llave ante Botafogo por Copa Libertadores

Fernando Cornejo y Liga de Quito caen de entrada en la llave ante Botafogo por Copa Libertadores / RODRIGO BUENDIA

Fernando Cornejo fue protagonista inesperado en la visita de la Liga Deportiva Universitaria de Quito a Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El exvolante de Palestino fue titular en el Nilton Santos de Río de Janeiro, pero lamentablemente tuvo responsabilidad en el rápido tanto del “Fogao”.

Revisa también:

ADN

Esto porque apenas comenzó el encuentro, Fernando Cornejo perdió el balón en la salida y, en un rápido despliegue, Artur abrió la cuenta a los 14 segundos en favor de Botafogo.

A los 13 minutos, el mediocampista nacional buscó su revancha tras ejecutar una espectacular tijera que fue contenida a tiempo por John Victor.

Fernando Cornejo luego fue amonestado al minuto 47 y terminó siendo sustituido al minuto 70 del compromiso, donde su equipo finalmente no pudo sacarse el 1-0 contra el equipo dirigido por Davide Ancelotti, hijo del hoy DT de Brasil, Carlo Ancelotti.

Ahora, Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigido por el exentrenador de la UC, Tiago Nunes, buscará revertir la llave el jueves 21 de agosto, en Ecuador.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad