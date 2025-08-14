VIDEOS. Fernando Cornejo y Liga de Quito caen de entrada en la llave ante Botafogo por Copa Libertadores
El volante nacional fue responsable en la ventaja que sacó el campeón vigente del torneo con un gol a los 14 segundos.
Fernando Cornejo fue protagonista inesperado en la visita de la Liga Deportiva Universitaria de Quito a Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El exvolante de Palestino fue titular en el Nilton Santos de Río de Janeiro, pero lamentablemente tuvo responsabilidad en el rápido tanto del “Fogao”.
Esto porque apenas comenzó el encuentro, Fernando Cornejo perdió el balón en la salida y, en un rápido despliegue, Artur abrió la cuenta a los 14 segundos en favor de Botafogo.
A los 13 minutos, el mediocampista nacional buscó su revancha tras ejecutar una espectacular tijera que fue contenida a tiempo por John Victor.
Fernando Cornejo luego fue amonestado al minuto 47 y terminó siendo sustituido al minuto 70 del compromiso, donde su equipo finalmente no pudo sacarse el 1-0 contra el equipo dirigido por Davide Ancelotti, hijo del hoy DT de Brasil, Carlo Ancelotti.
Ahora, Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigido por el exentrenador de la UC, Tiago Nunes, buscará revertir la llave el jueves 21 de agosto, en Ecuador.