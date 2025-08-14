“Creo que nos da el cuero para pelear el título”: figura de Palestino se ilusiona con dar batalla por el campeonato en Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Palestino se mantiene en la pelea por el título del Campeonato Nacional 2025, ubicándose terceros, a nueve puntos del líder, Coquimbo Unido, pero con un partido menos.

Por lo mismo, en el plantel árabe tienen confianza en dar la batalla. “Estamos peleando arriba, tenemos un partido menos que será importante, al igual que las 12 finales que nos quedan. Veremos si nos alcanza o no, pero tenemos que hacer el trabajo perfecto”, recalcó el delantero Junior Marabel en diálogo con Tigo Sports de Paraguay.

El delantero guaraní ya suma 12 goles en el año entre Copa Sudamericana, Copa Chile y Primera División, habiendo convertido en la última victoria sobre Deportes Iquique.

“Me está yendo de la mejor manera este año, conociendo la liga. Los delanteros viven de los goles y estar en este momento es extraordinario”, aseguró Junior Marabel, ambicioso con sus metas personales.

“Llevo 20 goles en el club y espero llegar a los 30 este año, lo puedo lograr. Lo demás vendrá por añadidura”, aseguró el paraguayo de 27 años, esperanzado en también lograr el título del fútbol chileno.

“Obvio que nos podemos ilusionar por el título, tenemos que pensar en salir campeones este año. Creo que nos da el cuero”, cerró Junior Marabel, en la previa al juego del sábado, cuando visiten a Ñublense.