El remo chileno cerró con broche de oro su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, cosechando un total de 12 medallas en 13 finales disputadas: 8 de oro, 3 de plata y un bronce.

Una de las deportistas del Team Chile de remo que se lució en la capital paraguaya fue Camila Cofré, quien ganó cuatro preseas doradas para la delegación nacional.

La remera chilena conquistó el oro en las categorías dos sin timonel, cuatro sin timonel, ocho femenino y ocho mixto con timonel.

Tras conseguir su cuarta presea de oro, Camila conversó con ADN Deportes en Asunción y se mostró emocionada por sus logros en los Juegos Panamericanos Junior 2025. “Más que orgullo, me provoca una emoción por todo lo que he sacrificado y por todo el apoyo que me ha dado mi familia. En Chile me están esperando. Hasta me dan ganas de llorar”, señaló la deportista.

En la misma línea, la oriunda de Valdivia mencionó los sacrificios que ha hecho para dedicarse por completo a su carrera deportiva. “El hecho de tener que salir de mi ciudad y estar varios meses concentrada, tener que dejar de lado a mi familia, amigos y algunas veces las relaciones que uno tiene también hay que dejarlas de lado”, sostuvo.

“Siempre enfocarte todo el tiempo en el remo, no salir, no ir a fiestas, cuidarte un mes antes de cada competencia, no tomar medicamentos ni alcohol porque pueden afectar tu rendimiento. Siempre hay que cuidar los pequeños detalles antes de competir”, agregó Camila Cofré.