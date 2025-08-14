Otro golpe a Sartor AGF: Comisión para el Mercado Financiero decide liquidar fondos rescatables

A partir de noviembre del año pasado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió revocar la existencia de Sartor AGF, en una serie de movimientos que llevaron a Michael Clark a quedar como presidente y accionista mayoritario de Azul Azul.

Mientras que en abril, el ente regulador inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la administración anterior a la liquidación, incluyendo entre estos al mandamás de la U de Chile, este jueves dio otro paso en torno al cierre del funcionamiento de la administradora general de fondos.

A través de un hecho esencial, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero acordó liquidar los fondos de inversión rescatables “tras un extenso y riguroso proceso de valorización independiente de los activos, llevado a cabo por PricewaterhouseCoopers consultores, auditores y compañía limitada (PwC) y Deloitte Auditores y Consultores Limitada (DTT), donde se ha podido constatar que las carteras de todos los fondos rescatables presentan deterioros de, al menos, un 47% en el valor de sus activos".

Ante una serie de elementos de análisis, la CMF concluye que "la actual administradora no cuenta con ingresos por comisiones suficientes para sostener una operación regular y razonable, lo que torna inviable la continuidad operativa de Sartor AGF“.

Así las cosas, el liquidador de la orgánica, Ricardo Budinich, acordó encargar la liquidación de los fondos de inversión rescatables a Toesca AGF, la cual incluye la realización de las actividades propias de la liquidación del fondo durante un plazo de 36 meses.