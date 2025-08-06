Presentan querella por presunto fraude contra Michael Clark y directores de Sartor / YouTube Universidad de Chile

Michael Clark sigue sufriendo las secuelas respecto a todo lo que involucró el fin del funcionamiento de Sartor a finales del año pasado.

Respecto a su participación en aquella administradora de fondos, el presidente de Azul Azul ha recibido diversos cuestionamientos a nivel judicial.

A eso se suma la querella criminal interpuesta por la familia Diéguez, exdueña de la empresa sanitaria Disal, en la cual se acusa un presunto fraude de más de $4.286 millones de pesos.

Según información de La Tercera, la acción judicial fue interpuesta contra nueve personas naturales y dos sociedades ligadas al grupo Sartor. Entre las personas, se apuntó a Michael Clark y Óscar Ebel, controladores de Azul Azul a través del FIP Táctical Sport.

La querella apunta a presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas en torno a inversiones de Disal hechas a través de Sartor.

“Está demostrado que hasta la intervención ilegal de la CMF, Sartor siempre cumplió en forma y tiempo con sus clientes. Este tipo de acciones son una forma lamentable de acercarse a resolver temas civiles a través de acciones penales que buscan el oportunismo”, respondió a La Tercera el abogado de Sartor AGF, Jaime Winter.