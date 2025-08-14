;

VIDEO. Fiscal de Talca entra en la recta final de la remodelación de cara al Mundial Sub 20: los montos involucrados en la obra

Autoridades regionales revisaron el recinto de la región del Maule, a poco más de un mes del inicio de la cita planetaria.

Carlos Madariaga

Fiscal de Talca entra en la recta final de la remodelación de cara al Mundial Sub 20: los montos involucrados en la obra

Fiscal de Talca entra en la recta final de la remodelación de cara al Mundial Sub 20: los montos involucrados en la obra / IND

El 27 de septiembre comenzará la disputa del Mundial Sub 20 en nuestro país, cuestión para la cual se afinan los detalles finales.

Al respecto, este jueves, el director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Israel Castro, junto al presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Jorge Guzmán, encabezaron una visita inspectiva a una de las sedes, el Estadio Fiscal de Talca.

Revisa también:

ADN

Las obras presentan más de un 80% de avance en sus obras de remodelación, el cual albergará los partidos del Grupo F y uno del Grupo G, con selecciones como Arabia Saudita, Colombia, Nigeria, Noruega, Francia y Nueva Caledonia, además de encuentros de octavos y cuartos de final.

“El Estadio Fiscal avanza a paso firme para recibir este evento mundial. Desde el municipio estamos habilitando canchas de entrenamiento y preparando la ciudad para un acontecimiento que tendrá un impacto social, cultural y económico muy positivo”, destacó durante la visita el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz.

Al respecto, desde el IND transparentaron que las obras han tenido un costo aproximado de 4.400 millones de pesos. “Han involucrado principalmente la cancha, las áreas VIP, comunicaciones, camarines y salas de recuperación. El recinto está muy cerca de cumplir con los estándares que nos exige la FIFA, lo que no solo nos permitirá albergar un gran evento como el Mundial Sub 20, sino que dejará un importante legado a la ciudad”, aseguró Israel Castro, conforme con los avances.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad