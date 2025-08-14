Fiscal de Talca entra en la recta final de la remodelación de cara al Mundial Sub 20: los montos involucrados en la obra / IND

El 27 de septiembre comenzará la disputa del Mundial Sub 20 en nuestro país, cuestión para la cual se afinan los detalles finales.

Al respecto, este jueves, el director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Israel Castro, junto al presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Jorge Guzmán, encabezaron una visita inspectiva a una de las sedes, el Estadio Fiscal de Talca.

Las obras presentan más de un 80% de avance en sus obras de remodelación, el cual albergará los partidos del Grupo F y uno del Grupo G, con selecciones como Arabia Saudita, Colombia, Nigeria, Noruega, Francia y Nueva Caledonia, además de encuentros de octavos y cuartos de final.

“El Estadio Fiscal avanza a paso firme para recibir este evento mundial. Desde el municipio estamos habilitando canchas de entrenamiento y preparando la ciudad para un acontecimiento que tendrá un impacto social, cultural y económico muy positivo”, destacó durante la visita el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz.

Al respecto, desde el IND transparentaron que las obras han tenido un costo aproximado de 4.400 millones de pesos. “Han involucrado principalmente la cancha, las áreas VIP, comunicaciones, camarines y salas de recuperación. El recinto está muy cerca de cumplir con los estándares que nos exige la FIFA, lo que no solo nos permitirá albergar un gran evento como el Mundial Sub 20, sino que dejará un importante legado a la ciudad”, aseguró Israel Castro, conforme con los avances.