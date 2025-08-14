El potente desahogo de Esteban Pavez por su presente en Colo Colo: “He sido demasiado expuesto y es injusto” / Agencia Uno

Este jueves, se realizó la tradicional conferencia de capitanes en la previa del clásico que animarán Colo Colo y Universidad Católica. Por el lado de los albos, asistió el volante Esteban Pavez, quien dejó una potente reflexión sobre su presente en el “Cacique”.

Consultado sobre su suplencia en los últimos partidos, el mediocampista de 35 años reconoció que “obviamente que es raro sentirse suplente hoy en día. Yo entreno todos los días para jugar cada tres días, una vez a la semana, y doy lo mejor de mí para estar en el equipo”.

“Creo que este año han pasado muchas cosas, que en la vida me habían pasado, tanto internamente como externamente. Creo que he sido demasiado expuesto y es injusto, tantas críticas. Pero es parte de ser capitán de Colo Colo”, agregó.

En esa línea, Pavez señaló que “hoy día me toca un rol que a cualquier jugador del fútbol chileno le gustaría tener, ser capitán del equipo más grande de Chile. Yo sabía que esto en algún momento podía pasar. El año pasado era todo color de rosas, todo bonito, y ahora me está tocando la otra cara de la moneda”.

“Ha sido duro, pero soy un gran profesional. Todos los días me entregó al cien por ciento, mis compañeros me respetan. Por las redes sociales es una cosa, pero en el día a día es otra. En la calle yo sigo haciendo mi vida normal y en todos lados siento el cariño de la gente”, complementó.

Asimismo, remarcó que “mucha gente que es colocolina sabe que algunas críticas han sido injustas y me he sentido bastante querido. Este año más que nunca, porque en el día a día la gente me lo hace sentir. No miro mucho las redes sociales, no me interesa lo que digan y eso también me mantiene firme”.

“Lo que más quiero es que Colo Colo gane todos los partidos. Nosotros sabemos el equipo donde estamos y la presión que tenemos. Y este día sábado queremos ganar. Yo obviamante quiero jugar, estoy al cien por ciento y sé que si me toca voy a dar lo mejor de mí”, añadió el volante de cara al partido de este fin de semana en el Estadio Monumental.