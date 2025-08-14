;

El potente desahogo de Esteban Pavez por su presente en Colo Colo: “He sido demasiado expuesto y es injusto”

El capitán de los albos habló en conferencia y respondió a las críticas por su rendimiento en la previa del clásico ante Universidad Católica.

Bastián Lizama

El potente desahogo de Esteban Pavez por su presente en Colo Colo: “He sido demasiado expuesto y es injusto”

El potente desahogo de Esteban Pavez por su presente en Colo Colo: “He sido demasiado expuesto y es injusto” / Agencia Uno

Este jueves, se realizó la tradicional conferencia de capitanes en la previa del clásico que animarán Colo Colo y Universidad Católica. Por el lado de los albos, asistió el volante Esteban Pavez, quien dejó una potente reflexión sobre su presente en el “Cacique”.

Consultado sobre su suplencia en los últimos partidos, el mediocampista de 35 años reconoció que “obviamente que es raro sentirse suplente hoy en día. Yo entreno todos los días para jugar cada tres días, una vez a la semana, y doy lo mejor de mí para estar en el equipo”.

Revisa también:

ADN

“Creo que este año han pasado muchas cosas, que en la vida me habían pasado, tanto internamente como externamente. Creo que he sido demasiado expuesto y es injusto, tantas críticas. Pero es parte de ser capitán de Colo Colo”, agregó.

En esa línea, Pavez señaló que “hoy día me toca un rol que a cualquier jugador del fútbol chileno le gustaría tener, ser capitán del equipo más grande de Chile. Yo sabía que esto en algún momento podía pasar. El año pasado era todo color de rosas, todo bonito, y ahora me está tocando la otra cara de la moneda”.

“Ha sido duro, pero soy un gran profesional. Todos los días me entregó al cien por ciento, mis compañeros me respetan. Por las redes sociales es una cosa, pero en el día a día es otra. En la calle yo sigo haciendo mi vida normal y en todos lados siento el cariño de la gente”, complementó.

Asimismo, remarcó que “mucha gente que es colocolina sabe que algunas críticas han sido injustas y me he sentido bastante querido. Este año más que nunca, porque en el día a día la gente me lo hace sentir. No miro mucho las redes sociales, no me interesa lo que digan y eso también me mantiene firme”.

“Lo que más quiero es que Colo Colo gane todos los partidos. Nosotros sabemos el equipo donde estamos y la presión que tenemos. Y este día sábado queremos ganar. Yo obviamante quiero jugar, estoy al cien por ciento y sé que si me toca voy a dar lo mejor de mí”, añadió el volante de cara al partido de este fin de semana en el Estadio Monumental.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad