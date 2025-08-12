Roberto Tobar se reúne con dirigentes de Colo Colo: “Tratamos de mejorar para no cometer errores tan garrafales”

Sorpresa causó la visita de Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, al Estadio Monumental durante la jornada de este martes.

El exréferi llegó a la casa de Colo Colo para dar inicio a una serie de reuniones con los clubes del Campeonato Nacional, en las que explicará la forma de trabajo de los jueces que él dirige.

“Fuimos bastante claros con una serie de situaciones. No solo en partidos de Colo Colo, sino en todo el torneo, para que vayan entendiendo cómo se decide y cómo se trabaja con el VAR”, señaló el exjuez.

“La idea no es estar solamente en Colo Colo, sino con todos los clubes, para poder dar una línea transversal y que tengan más claras las decisiones que tomamos semana a semana”, agregó.

Sobre los fuertes reclamos de Arturo Vidal y Jorge Almirón contra los arbitrajes en el “Cacique”, comentó que “son declaraciones que hacen todos los jugadores de distintos clubes. Nosotros somos bien críticos y nos ayudan las críticas constructivas que puedan realizar”.

“Son situaciones de partidos puntuales, donde no fueron buenas decisiones, y tratamos de mejorar para que no vuelvan a ocurrir esos errores tan garrafales. La idea es mejorar y lo estamos haciendo”, añadió respecto de algunas fallas arbitrales en el torneo.

Además, Roberto Tobar confirmó que el árbitro designado para dirigir el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica, este sábado 16 de agosto, será Cristián Garay.