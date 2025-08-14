;

La U anuncia millonaria renovación de contrato para su indumentaria: el acuerdo supera en dinero al de Colo Colo

A través de un hecho esencial, Azul Azul suscribió un nuevo vínculo con Adidas.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

La U anuncia millonaria renovación de contrato para su indumentaria: el acuerdo supera en dinero al de Colo Colo

La U anuncia millonaria renovación de contrato para su indumentaria: el acuerdo supera en dinero al de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Azul Azul oficializó este jueves un importante dato a través de un hecho esencial emitido a la Comisión para el Mercado Financiero.

En ese aspecto, la sociedad anónima que rige los destinos de la U de Chile anunció un nuevo contrato de patrocinio con la empresa de indumentaria deportiva Adidas.

Revisa también:

ADN

En pos de la licencia exclusiva para la fabricación, distribución y comercialización de productos con la marca registrada del club, a cambio de lo cual implicará una ganancia de 4,6 millones de dólares anuales, más variables, para Azul Azul.

El nuevo vínculo entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y le permitirá a Adidas seguir vistiendo a la U de Chile hasta el 31 de diciembre de 2030.

Los montos involucrados superan el contrato que tiene la misma empresa con Colo Colo, los cuales ascienden a 4,5 millones de dólares anuales para el “Cacique”.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad