La U anuncia millonaria renovación de contrato para su indumentaria: el acuerdo supera en dinero al de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Azul Azul oficializó este jueves un importante dato a través de un hecho esencial emitido a la Comisión para el Mercado Financiero.

En ese aspecto, la sociedad anónima que rige los destinos de la U de Chile anunció un nuevo contrato de patrocinio con la empresa de indumentaria deportiva Adidas.

En pos de la licencia exclusiva para la fabricación, distribución y comercialización de productos con la marca registrada del club, a cambio de lo cual implicará una ganancia de 4,6 millones de dólares anuales, más variables, para Azul Azul.

El nuevo vínculo entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y le permitirá a Adidas seguir vistiendo a la U de Chile hasta el 31 de diciembre de 2030.

Los montos involucrados superan el contrato que tiene la misma empresa con Colo Colo, los cuales ascienden a 4,5 millones de dólares anuales para el “Cacique”.