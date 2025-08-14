;

FOTO. Jordhy Thompson cumple 21 años y su club lo saluda con broma sobre su forma física

A pesar de las críticas por su condición, el atacante sigue sumando minutos en Rusia y recibe afectuoso mensaje que mezcla humor y buenos deseos.

Martín Neut

Jordhy Thompson cumple 21 años y su club lo saluda con broma sobre su forma física

Jordhy Thompson cumple 21 años y su club lo saluda con broma sobre su forma física / SOPA Images

El delantero chileno Jordhy Thompson celebró el pasado domingo sus 21 años mientras continúa su experiencia en el fútbol ruso con el Orenburg. Tras una seguidilla de polémicas extrafutbolisticas, el atacante parece cómodo en tierras rusas.

A través de sus redes sociales, el club le dedicó un saludo que no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la forma física del canterano de Colo Colo.

“Deseamos que Jordhy siga sonriendo, nos deleite con su juego y siempre se mantenga en forma. ¡Feliz cumpleaños, Jordhy!”, dice la publicación de los rusos.

El atacante ha estado en el centro de la atención durante su paso por Rusia, tras ser criticado por su evidente sobrepeso a inicios de temporada.

Pese a ello, ha logrado sumar minutos en el primer equipo, con un registro de 28 partidos, dos goles y una asistencia, aunque solo ha participado en cuatro encuentros durante la presente temporada.

