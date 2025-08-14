Joven de 20 años es baleado mientras le intentaban robar su auto en Camino La Pólvora
La víctima resultó herida en la pierna y los agresores huyeron. La Fiscalía investiga el hecho con declaraciones y peritajes en curso.
La Fiscalía de Valparaíso investiga un intento de homicidio y de robo armado registrado en el sector del Camino La Pólvora.
Según informó el fiscal José Uribe, el hecho ocurrió el miércoles 13 de agosto, cuando un joven chileno de 20 años fue interceptado por sujetos desconocidos.
“Los desconocidos lo intimidaron con un arma de fuego para robar su vehículo, y al resistírsele uno de los agresores le habría disparado en su pierna, huyendo sin lograr concretar el robo”, detalló Uribe.
El fiscal añadió que el trabajo investigativo se encuentra en desarrollo: “Se está trabajando con relato de la víctima, con pruebas periciales para efectos de esclarecer este hecho delictual”.