Fiscalía y PDI investigan presunto fraude de $5 mil millones en SII de Rancagua: incautaron equipos tecnológicos de sus oficinas / Francisco Paredes Sierra

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, junto a la PDI, realizó este jueves diligencias en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Rancagua, en el marco de una investigación por un presunto fraude tributario que habría causado un perjuicio fiscal superior a los $5 mil millones.

El fiscal jefe, Javier von Bischoffshausen, explicó que se indaga a un contador que, mediante la creación de más de 20 sociedades en un solo día, habría generado facturas falsas para lograr rebajas de impuestos o devoluciones indebidas.

“Estamos investigando la eventual participación de un contador de gran cantidad de contribuyentes y eventualmente algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en distintos delitos tributarios con la finalidad de ocasionar un perjuicio fiscal, pagar menos impuestos o bien obtener devoluciones de manera indebida”, señaló.

Durante la jornada se incautaron computadores, notebooks y teléfonos, mientras que las diligencias se extendieron también a domicilios en distintas comunas de la región.

Von Bischoffshausen aclaró que “en esta etapa estamos recabando información, levantando información de distintas aristas, para en una segunda etapa poder tomar decisiones respecto a formalizar o no, dependiendo del resultado de las mismas”.

Hasta el momento no se han registrado detenciones, mientras la Fiscalía y la PDI continúan evaluando la posible cooperación de funcionarios del SII en el caso.