;

Fiscalía y PDI investigan presunto fraude de $5 mil millones en SII de Rancagua: incautaron equipos tecnológicos de sus oficinas

Se incautaron computadores, teléfonos y documentos mientras se indaga la creación de empresas ficticias para generar devoluciones indebidas.

Martín Neut

Fiscalía y PDI investigan presunto fraude de $5 mil millones en SII de Rancagua: incautaron equipos tecnológicos de sus oficinas

Fiscalía y PDI investigan presunto fraude de $5 mil millones en SII de Rancagua: incautaron equipos tecnológicos de sus oficinas / Francisco Paredes Sierra

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, junto a la PDI, realizó este jueves diligencias en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Rancagua, en el marco de una investigación por un presunto fraude tributario que habría causado un perjuicio fiscal superior a los $5 mil millones.

El fiscal jefe, Javier von Bischoffshausen, explicó que se indaga a un contador que, mediante la creación de más de 20 sociedades en un solo día, habría generado facturas falsas para lograr rebajas de impuestos o devoluciones indebidas.

Revisa también:

ADN

“Estamos investigando la eventual participación de un contador de gran cantidad de contribuyentes y eventualmente algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en distintos delitos tributarios con la finalidad de ocasionar un perjuicio fiscal, pagar menos impuestos o bien obtener devoluciones de manera indebida”, señaló.

Durante la jornada se incautaron computadores, notebooks y teléfonos, mientras que las diligencias se extendieron también a domicilios en distintas comunas de la región.

Von Bischoffshausen aclaró que “en esta etapa estamos recabando información, levantando información de distintas aristas, para en una segunda etapa poder tomar decisiones respecto a formalizar o no, dependiendo del resultado de las mismas”.

Hasta el momento no se han registrado detenciones, mientras la Fiscalía y la PDI continúan evaluando la posible cooperación de funcionarios del SII en el caso.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad