“Haremos cumplir la ley”: Delegación Presidencial de la RM solicita a hinchas de Colo Colo no asistir al “arengazo” citado por fanáticos este viernes / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este jueves, cerca de 400 personas llegaron al “arengazo” citado por Colo Colo en el Estadio Monumental, en la previa al encuentro con la UC de este sábado.

Todo porque la barra brava del club optó por hacer una convocatoria propia para los fanáticos del “Cacique” este viernes, día feriado, en Pedreros.

Al respecto, desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana recalcaron que dicha actividad "no forma parte del acto administrativo autorizado para este clásico y, por tanto, no está regulado”, según plantearon a través de un comunicado.

“No cuenta con autorización de la Delegación Presidencial y las policías. Reiteramos la prohibición de su realización. Invitamos a los hinchas de Colo Colo a que no concurran a este lugar”, recalcó Gonzalo Durán, apuntando a que este viernes 15 se reforzará la seguridad en las inmediaciones del Estadio Monumental y el Metro Pedreros.

“Haremos cumplir la ley, se ha dispuesto el refuerzo policial para impedir la afectación de la tranquilidad a las comunidades aledañas”, enfatizó el delegado presidencial.

"Recordamos que cualquier incidente ocurrido en un “arengazo”, autorizado o no, puede derivar en sanciones como la prohibición de ingreso a recintos deportivos o el impedimento de participar en actividades relacionadas con el club", cerraron en el comunicado, recalcando la restricción en torno al “arengazo” autoconvocado por la “Garra Blanca” para mañana viernes 15.