FOTO. La nueva vida de Jorge Valdivia tras graves denuncias: reapareció y reveló cuál es su pasatiempo hoy

El exfutbolista de Colo Colo se encuentra actualmente con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Alejandro Basulto

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno / Oscar Guerra

El exfutbolista Jorge Valdivia ha reaparecido con más actividad en redes sociales, luego de meses de bajo perfil tras su salida de la cárcel de Rancagua a comienzos de 2025.

Desde entonces, según AS Chile, solo había participado en una actividad con Colo Colo, en el Maratón de Santiago y en una publicación conmemorativa por el título de la Roja en 2015.

En las últimas horas, el exmediocampista del cuadro albo compartió una imagen entrenando junto al atleta de crossfit Salvador Kochansky y la basquetbolista Isabel González, quienes también difundieron el momento en sus cuentas de Instagram.

Posteriormente, reveló que completó cerca de 10 kilómetros en menos de 53 minutos. La publicación incluyó la ruta y el tema Burning Heart de Survivor, reconocido por la saga Rocky, acompañado de la frase: “Desahogar años de frustraciones, valientemente esperamos”.

El bicampeón de América fijó así un nuevo reto personal: “Objetivo 21K”. De acuerdo con lo que mostró en redes, el running se ha convertido en su principal motivación y ahora busca completar un medio maratón.

Cabe recordar que el exvolante de Palmeiras cumple desde el 6 de enero arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, medidas dictadas después de que la Corte Suprema revocara su prisión preventiva.

Actualmente, Jorge Valdivia es investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por denuncias de presunta violación y abuso sexual.

