Octavos de final de la Copa Libertadores 2025: cuándo juegan los futbolistas chilenos y dónde ver los partidos

Este martes 12 de agosto, comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y, ante la nula presencia de clubes nacionales en la instancia definitoria, Chile se verá representado por varios futbolistas.

En la ronda de los 16 mejores del certamen, habrá nada menos que 11 jugadores criollos que verán acción. De ellos, solo Erick Pulgar es el que tiene menos posibilidades de jugar, al recuperarse de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes.

Los once chilenos que se ilusionan con la Copa Libertadores

Todo comenzará esta jornada, a partir de las 18:00 horas de Chile, cuando el Fortaleza de Benjamín Kuscevic reciba al Vélez Sarsfield de los volantes chilenos Jaime Baeza y Diego Valdés en el estadio Arena Castelão, en Brasil.

Más tarde, a las 20:30, habrá otro duelo de nacionales. En Uruguay, el Peñarol de Brayan Cortés se medirá frente a Racing de Avellaneda, escuadra que tiene entre sus filas a Gabriel Arias, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

A la misma hora, en Colombia, Atlético Nacional recibirá al São Paulo de Gonzalo Tapia, quien arribó hace pocas semanas como refuerzo del elenco brasileño y fue inscrito para disputar los octavos de final del torneo de clubes más importante de Conmebol.

Por otro lado, Flamengo recibirá a Inter de Porto Alegre el miércoles 13 a las 20:30 horas en el Maracaná. El cuadro de Río de Janeiro inscribió al mediocampista chileno Erick Pulgar, pese a que el antofagastino se recupera de una fractura.

El jueves 14 de agosto, en tanto, el actual campeón Botafogo recibirá desde las 18:00 horas a Liga Deportiva Universitaria de Quito, escuadra donde militan los chilenos Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán.

Ese mismo día, aunque a las 20:30 horas, River Plate de Paulo Díaz visitará a Libertad de Paraguay. En simultáneo, Universitario de Perú del volante chileno Rodrigo Ureña desafiará como visitante al Palmeiras en São Paulo.

¿Dónde ver los partidos de los futbolistas chilenos en la Copa Libertadores 2025?

Todos los encuentros serán transmitidos por televisión a través de las señales de ESPN. Además, estarán disponibles vía streaming en Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.