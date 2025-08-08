En Palestino no se cierran a un campeonato con playoffs: “Le da la posibilidad a cualquiera de ser campeón”

En la apertura de la fecha 19 del Campeonato Nacional, Palestino consiguió una importante victoria ante Deportes Iquique, resultado que le permite seguir soñando con alcanzar a Coquimbo Unido en la cima de la tabla.

Tras el encuentro, Fernando Meza, defensor de los “Árabes”, entregó su opinión sobre los nuevos formatos que se están evaluando para el torneo, donde la vuelta de los playoffs es una de las opciones.

“El sistema de playoffs a mí me encanta, es espectacular, porque le da la posibilidad de que el campeón sea cualquiera. Aunque por ahí no es justo para el que peleó el campeonato siempre arriba”, declaró el exColo Colo.

“Lo que sea lo mejor para el espectáculo, porque ahí sí tienen que mejorar, y no solo en la modalidad del campeonato, sino también en los campos de juego. Si el fútbol chileno quiere mejorar, hay que hacer hincapié en las canchas”, agregó.

¿Palestino tiene chances de salir campeón?

El arquero Sebastián “Zanahoria” Pérez respondió a esta pregunta tras el triunfo ante Iquique y dejó en claro que no pierden la ilusión, a pesar de la gran campaña de Coquimbo Unido.

“El profe nos inculca y nosotros también pensamos que podemos pelear por el campeonato, más allá de los puntos que tenga el puntero. Tenemos que ganar tanto de local como de visita, y fuera de casa nos está faltando esa chaucha para el peso”, sentenció.