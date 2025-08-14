Oficialismo dividido: ministro Elizalde abre la puerta a acuerdo para lista única pese a ruptura del bloque progresista

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este jueves a la decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) de competir en dos listas parlamentarias, calificándola como una “mala noticia para el país y el progresismo”.

En ese sentido, el secretario de Estado señaló que, pese a la decisión de ambos partidos, aún existe espacio para un acuerdo.

“La negociación está en marcha todavía. Por tanto, yo preferiría que sacáramos las conclusiones respecto de lo que pasó una vez que se inscriban las listas, ahí vamos a ver los detalles respecto de qué es lo que solicitó cada partido político, cuál fue la real voluntad de actuar con la generosidad que requería un esfuerzo de esta naturaleza”, explicó a Radio Infinita.

El titular del Interior reiteró la importancia de contar con una lista única para fortalecer la representación progresista en el próximo Congreso. “Nosotros fuimos explícitos respecto de que para mejorar la elegibilidad y una mejor representación de las fuerzas progresistas, una lista única es un instrumento imprescindible. La división en dos o más listas permitirá que los partidos tengan más candidatos, pero menos electos”, advirtió.

A su juicio, la fragmentación refleja una falta de voluntad de ciertos actores para lograr un objetivo común. “Cuando un objetivo tan relevante como este no se consigue, finalmente da cuenta de falta de voluntad y convicción al respecto”, afirmó, agregando que “había quienes desde hace mucho tiempo promovían las dos listas y se sentaron a la mesa de negociación, pero a regañadientes”.