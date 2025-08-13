Tomás Barrios vapulea a su rival y avanza a los cuartos de final del Challenger de Barranquilla
El chileno ganó en dos rápidos sets en el cemento cafetalero.
Tomás Barrios sigue demostrando su favoritismo en el Challenger de Barranquilla, donde hoy dominó con claridad a su rival.
El chileno, 131° del ranking ATP, se impuso con facilidad sobre el ecuatoriano Andrés Andrade (257°) por 6/2 y 6/1.
Revisa también:
Con este triunfo, el chillanejo de 27 años se instaló en los cuartos de final del torneo y ahora deberá medirse contra el colombiano Johan Rodríguez (598°), quien dio la sorpresa al vencer al ucraniano Vitaliy Sachko (222°).
Tomás Barrios jugará por un pase a las semifinales este jueves 14 de agosto y fue programado en el segundo turno del court central, por lo que no jugará antes de las 16:30 horas de Chile.
De avanzar a la ronda de los cuatro mejores en Barranquilla, el chileno se enfrentará al ganador de la llave entre el colombiano Nicolás Mejía (238°) y el australiano Bernard Tomic (184°).