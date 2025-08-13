Tomás Barrios vapulea a su rival y avanza a los cuartos de final del Challenger de Barranquilla

Tomás Barrios sigue demostrando su favoritismo en el Challenger de Barranquilla, donde hoy dominó con claridad a su rival.

El chileno, 131° del ranking ATP, se impuso con facilidad sobre el ecuatoriano Andrés Andrade (257°) por 6/2 y 6/1.

Con este triunfo, el chillanejo de 27 años se instaló en los cuartos de final del torneo y ahora deberá medirse contra el colombiano Johan Rodríguez (598°), quien dio la sorpresa al vencer al ucraniano Vitaliy Sachko (222°).

Tomás Barrios jugará por un pase a las semifinales este jueves 14 de agosto y fue programado en el segundo turno del court central, por lo que no jugará antes de las 16:30 horas de Chile.

De avanzar a la ronda de los cuatro mejores en Barranquilla, el chileno se enfrentará al ganador de la llave entre el colombiano Nicolás Mejía (238°) y el australiano Bernard Tomic (184°).