Fernanda Labraña y Antonia Vergara superan el debut en el W15 Santiago

Las dos raquetas nacionales superaron con autoridad su estreno en el LP Open Series by IND.

Carlos Madariaga

Este martes, en el Parque Deportivo Estadio Nacional continúa la acción del LP Open Series by IND, el primero de dos eventos categoría W15 del tenis femenino.

En dicha instancia, dos de las candidatas chilenas al título debutaron con éxito en el Court Central Anita Lizana.

Por una parte, Antonia Vergara se impuso por un claro doble 6/1 a la argentina Pilar Beveraggi, mientras que Fernanda Labraña, la número 1 de Chile, derrotó a la trasandina Josefina Estevez por doble 6/0.

Este martes también se dio el debut profesional en Chile de Alessandra Cáceres, estudiante de la East Tennessee State University, quien cayó ante la brasileña Leticia Vidal por 6/1 y 6/2.

Vidal será la próxima rival de Vergara en octavos de final, mientras que Labraña enfrentará a la brasileña Catarina Melleiro, que derrotó a la juvenil nacional Catalina Porré.

