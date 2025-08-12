;

Tomás Barrios vuelve al circuito Challenger con victoria

El chillanejo superó con suficiencia su debut en Barranquilla.

Carlos Madariaga

Tomás Barrios vuelve al circuito Challenger con victoria

Tomás Barrios vuelve al circuito Challenger con victoria / Icon Sportswire

Tras su sorpresiva participación en el Masters 1000 de Toronto, donde superó la qualy y llegó a segunda ronda, Tomás Barrios retomó su actividad tenística.

Lejos de Cincinnati, el chillanejo optó por bajar al circuito Challenger con tal de preparar su participación en la qualy del US Open.

Revisa también:

ADN

Más específicamente, volvió a Sudamérica para disputar el Challenger de Barranquilla, sobre cancha dura.

En Colombia, el 131 del ranking ATP es el segundo sembrado del cuadro y demostró dicho rango al imponerse por un claro 6/1 y 7/5 al japonés Kenta Miyoshi, 548 del planeta.

Mañana miércoles, no antes de las 15:30 horas de Chile, Tomás Barrios buscará meterse en los cuartos de final cuando se mida ante el ecuatoriano Andrés Andrade, 257° ATP.

