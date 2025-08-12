Ganó dos Grand Slams, se retiró por una lesión y hoy es misionera en Asia: “Mi vida cambió por completo”

Mary Pierce fue una de las últimas glorias del tenis femenino francés. La otrora deportista de 50 años ganó el Abierto de Australia en 1995 y Roland Garros en 2000, convirtiéndose en la última nacida en Francia en conquistar el Grand Slam parisino.

Si bien su carrera estuvo marcada por grandes éxitos, también se vio afectada por problemas personales y profesionales que transformaron su vida. Según los propios relatos de Pierce, su padre, Jim, ejercía un control estricto y a veces violento sobre ella.

Esta relación tensa llegó a un punto tan crítico que cuando Mary, ya convertida en una estrella, denunció públicamente el comportamiento abusivo de su padre, lo que llevó a que fuera vetado de los torneos y de su entorno profesional.

Sin embargo, lo peor llegaría años más tarde. En 2006, durante un partido en Linz, Austria, Pierce sufrió una grave lesión en la rodilla, la rotura de los ligamentos cruzados, que posteriormente la obligó a retirarse del tenis.

Lejos de las canchas, la extenista francesa cambió su vida rotundamente. Se reconcilió con su padre y se acercó a la religión, cuya fe la llevó a vivir un tiempo en Trianón, en la Isla de Mauricio, donde se convirtió en misionera y colaboró en labores de ayuda social.

Hace unos años, Pierce contó cómo fue su acercamiento a la religión y confesó que: “Lo más destacado de mi vida fue cuando conocí al Señor. En marzo de 2000 mi fe se profundizó, y aquí es donde mi vida cambió por completo. Mi corazón se curó de todas mis heridas del pasado y pude perdonar a mi padre. Dios me dio el talento para jugar tenis, y quería hacer lo mejor para el Señor”.