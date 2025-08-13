Mueren dos personas tras accidente de tránsito protagonizado por vehículo ligado a la organización de los Juegos Panamericanos Junior / Twitter @delpynews

La organización de los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay quedó de luto en la jornada de este miércoles luego de verse involucrado en un fatal accidente de tránsito.

Esto luego que en la ruta entre Luque y San Bernardino, una camioneta, al intentar desviar una motocicleta, se salió de su carril.

Ante esto, chocó frontalmente con otro vehículo en el cual iban tres personas, de las cuales dos fallecieron producto del impacto y la otra fue trasladada al Hospital General de Luque.

La camioneta responsable del accidente era parte de la empresa tercerizada encargada del traslado de parte del staff y voluntarios de los Juegos Panamericanos Junior.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos en este difícil momento, acompañándolos con respeto y solidaridad en su dolor”, expresaron desde el Comité Organizador de Asunción 2025.

Además, informaron que la empresa responsable del transporte “se ha puesto de inmediato a disposición de las autoridades para colaborar en todas las investigaciones pertinentes”.