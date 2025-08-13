;

VIDEO. “Íbamos a arrasar con todo lo que pudiéramos”: la euforia del Team Chile de remo tras ganar el medallero en los Juegos Panamericanos Junior

Antonia Pichott y Amanda Araneda conversaron con ADN Deportes en Asunción al imponerse en el cuádruple femenino de la especialidad, donde nuestro país sumó ocho oros.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

Este miércoles el remo chileno finalizó por todo lo alto su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

En Asunción, el Team Chile de la especialidad sumó dos oros más al imponerse en el ocho mixto y el cuádruple femenino.

“Mucha felicidad, esa sensación de haber cruzado y darte cuenta que todo lo que te esforzaste esos 2 mil metros y todos los entrenamientos previos han dado los frutos. Mucha felicidad y orgullo de estar con las chicas cruzando esa meta”, aseguró a ADN Deportes en Paraguay una de las integrantes del cuádruple, Antonia Pichott.

“Me dolió hasta las pestañas, pero ahí aguantando y llegando con mucha felicidad”, complementó Amanda Araneda.

Con este gran nivel, el Team Chile del remo sumó ocho medallas de oro y preseas en 12 de las 13 pruebas.

“Increíble. Este equipo trabaja con mucha disciplina todo el año para distintas metas. Esta era la mayor para el Team Chile. Decidimos venir acá a que íbamos a arrasar con todo lo que pudiéramos. Ahora hay que buscar nuevos logros”, valoró Antonia Pichott.

El gran nivel de la delegación nacional en Paraguay también despertó la admiración de las referentes de la especialidad, las mellizas Melita y Antonia Abraham, que felicitaron a sus compañeras por sus éxitos en Asunción.

“Fue una grata sorpresa. Ellas siempre están pendientes. Muy contentas de que nos sigan”, reconoció Amanda Araneda en ADN Deportes.

